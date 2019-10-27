Детали Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 105

 

Кашель – защитная реакция организма, при помощи которого органы дыхания очищаются от лишних микробов.

Медики выделяют несколько распространенных ошибок, которые обычно допускают люди, решающие заняться самолечением. Об этом пишет Comments.ua.

Самой распространенной ошибкой является игнорирование кашля. Многие люи не придают особого значения симптомам простуды в надежде, что пройдет само. Таким образом ситуация лиь усугубляется, так как кашель может перейти в хроническую форму и длиться месяцами.

Еще одна распространенная ошибка – использование антибиотиков в случае простудных инфекций. Если вас мучает кашель, то лучше купите муколитические средства, которые направлены на недопущения застоя мокроты в бронхах. Антибиотики стоит принимать только после консультации у врача, который подтвердит такое заболевание, как бронхит или пневмонию. И не нужно лишний раз травить организм сильнодействующими препаратами.

Также больные кашлем обычно плотно закрывают окна и двери, чтобы из помещения не уходило тепло. Ошибка состоит в том, что сухой и душный воздух только способствует сгущению мокроты, затрудняя ее высвобождение из организма. Комнаты стоит периодически проветривать и убирать, чтобы бактерии и вирусы не размножались.

Врачи также не советуют использовать горчичники при кашле. Еще нет таких исследований, подтверждающих пользу этих средств в борьбе с ОРВИ. Кроме этого, разогревающие процедуры при воспалении могут вызвать серьезные осложнения.

Ранее мы писали о том, что в сезон холодов лучше отказаться от согревающих напитков таких, как чай и кофе.

Регулярное употребление чая и кофе обезвоживают организм, что способствует снижению иммунитета и, соответсвенно, увеличивают риск возникновения заболеваний. Для поддержания здорового состояния организма важно получать достаточное количество чистой воды, чтоб слизистые хорошо были увлажнены, так как это способствует уменьшению попадания возбудителей болезней в организм.

Рекомендуется заменить кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи. И, конечно же, больше пить чистой воды комнатной температуры. Тем, кому тяжело отказаться от чая, лучше пить его некрепким с добавлением лимона.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам

2019-10-27 12:00 348

Эксперты пояснили, почему нельзя спать на животе

2019-10-20 10:00 1161

Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

2019-10-19 11:00 1830

В Нафтогазе посоветовали украинцам запасаться газом на зиму - цену в октябре опустят примерно на 50 коп

2019-10-16 13:16 2814

Еще новости в разделе "Детали"

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 105

"Фармак" кулуарно затягивает суды по "Корвалолу"

2019-10-25 18:37 795

Будівельний схемщик Кудрявцев може стати заступником міністра розвитку громад та територій, – ЗМІ

2019-10-25 14:54 717

фото Розмова про три ”Ч”

2019-10-25 13:22 540
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки 2019-10-27 13:00 105
"Фармак" кулуарно затягивает суды по "Корвалолу" 2019-10-25 18:37 795
Будівельний схемщик Кудрявцев може стати заступником міністра розвитку громад та територій, – ЗМІ 2019-10-25 14:54 717
фото Розмова про три ”Ч” 2019-10-25 13:22 540

Лента

13:30 Кабмин поднял цены на коммунальные для получателей субсидий
13:00 Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки
12:30 Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года
видео 12:00 Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам
11:30 Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз на 27 октября в Украине
11:00 Зеленский подвел итоги поездки в Золотое
10:30 С 2020 в Украине запустят программу бесплатных путешествий для школьников
10:00 Украина перешла на зимнее время: который сейчас час
видео 09:00 Сенцов о разговоре Зеленского с ветеранами на Донбассе: «Стыд за президента»
15:00 В ноябре заработает безвиз между Украиной и еще одной страной