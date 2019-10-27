Детали Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 105

Кашель – защитная реакция организма, при помощи которого органы дыхания очищаются от лишних микробов.

Медики выделяют несколько распространенных ошибок, которые обычно допускают люди, решающие заняться самолечением. Об этом пишет Comments.ua.

Самой распространенной ошибкой является игнорирование кашля. Многие люи не придают особого значения симптомам простуды в надежде, что пройдет само. Таким образом ситуация лиь усугубляется, так как кашель может перейти в хроническую форму и длиться месяцами.

Еще одна распространенная ошибка – использование антибиотиков в случае простудных инфекций. Если вас мучает кашель, то лучше купите муколитические средства, которые направлены на недопущения застоя мокроты в бронхах. Антибиотики стоит принимать только после консультации у врача, который подтвердит такое заболевание, как бронхит или пневмонию. И не нужно лишний раз травить организм сильнодействующими препаратами.

Также больные кашлем обычно плотно закрывают окна и двери, чтобы из помещения не уходило тепло. Ошибка состоит в том, что сухой и душный воздух только способствует сгущению мокроты, затрудняя ее высвобождение из организма. Комнаты стоит периодически проветривать и убирать, чтобы бактерии и вирусы не размножались.

Врачи также не советуют использовать горчичники при кашле. Еще нет таких исследований, подтверждающих пользу этих средств в борьбе с ОРВИ. Кроме этого, разогревающие процедуры при воспалении могут вызвать серьезные осложнения.

Ранее мы писали о том, что в сезон холодов лучше отказаться от согревающих напитков таких, как чай и кофе.

Регулярное употребление чая и кофе обезвоживают организм, что способствует снижению иммунитета и, соответсвенно, увеличивают риск возникновения заболеваний. Для поддержания здорового состояния организма важно получать достаточное количество чистой воды, чтоб слизистые хорошо были увлажнены, так как это способствует уменьшению попадания возбудителей болезней в организм.

Рекомендуется заменить кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи. И, конечно же, больше пить чистой воды комнатной температуры. Тем, кому тяжело отказаться от чая, лучше пить его некрепким с добавлением лимона.