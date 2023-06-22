ВОЙНА В Украине роССия подготовила все для теракта на Запорожской АЭС - Зеленский

2023-06-22 16:05

Украина передает всю имеющуюся информацию партнерам, добавил президент.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. "Относительно Запорожской атомной. Я напоминаю тем, кто забыл: это самая большая атомная станция в Европе. Все в мире - МАГАТЭ, все страны, все лидеры - точно знают, что там происходит", - сказал он

"Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии. Оккупирует станцию. Прикрывает ею обстрелы соседних городов. Держит там оружие и военных. Сейчас наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что ему неоднократно приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ. "И то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам - каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Абсолютно все. Никаких терактов на атомных станциях никогда и нигде не должно быть. На этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, следовательно, мир может и должен действовать", - сказал президент.

ЗАЭС в оккупации: последние новости

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских захватнических войск с марта прошлого года. Также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предупреждали, что военные действия на территории станции могут привести к огромной катастрофе. Этой весной глава агентства сказал, что ЗАЭС уже невозможно защитить.

На днях начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его словам, самое страшное, что был заминирован охладитель.