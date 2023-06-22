ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, как ВСУ могут использовать замедленное контрнаступление

2023-06-22 16:48

Аналитики предупредили, что успех украинских контрнаступлений не стоит оценивать только по ежедневным изменениям в контроле над местностью.

Замедленное контрнаступление ВСУ может проводиться для истощения сил российских оккупантов и подготовки дальнейших наступательных действий.

Такое мнение в свежем обзоре высказали аналитики Института изучения войны (ISW). В обзоре сообщается, что ВСУ 21 июня провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В обзоре отмечается, что украинские войска продолжают наступательные операции на Западе Запорожской области, как к югу, так и к юго-западу от Орехова.

При этом, по некоторым данным, украинские военные несколько замедлили темп наступательных операций как на западе Донецкой, так и на Западе Запорожской областей.



Аналитики ISW напомнили, что прогнозировали, что продуманная оборона россиян на западе Запорожской области и подготовленные оборонительные позиции по всей южной Украине будут замедлять продвижение украинских войск.

Эксперты считают, что более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не является характерным для наступательного потенциала. Аналитики предположили, что ВСУ успешно создают условия для будущих основных усилий.

По мнению аналитиков, нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели.

"Украинские силы могут проводить несколько наступательных операций на всей линии боевых действий, чтобы постепенно отвлекать россиян и создавать условия для будущих основных усилий", – выразили мнение аналитики.

"Успех украинских контрнаступлений не стоит оценивать только по ежедневным изменениям в контроле над местностью, поскольку более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут основываться на истощении российских сил и средств в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям", – заключили в ISW.

Контрнаступление ВСУ

На фронте продолжается контрнаступление ВСУ. Уже известно, что нашим военным удалось освободить от оккупантов 8 населенных пунктов.

При этом западные аналитики и украинские военные заявляют, что контрнаступательная операция не будет легкой, поскольку российские оккупанты подготовились к обороне.