ВОЙНА В Украине роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу

2023-06-22 20:48

В резервы набрано 114 тысяч человек - по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи - это добровольцы, утверждает Сергей Шойгу.

Страна-агрессор Россия завершает формирование резервной армии, чуть позже будет сформирован еще армейский корпус. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 22 июня.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому - пять полков в 1-ю и 20-ю танковые армии. Там идет планово: фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформированы уже более чем на 60 процентов. В данном случае я говорю и о личном составе, и о технике", - заявил Шойгу на оперативном заседании членов Совбеза РФ.



Он добавил, что на формирование армии, армейского корпуса и пяти подгрупп в 1-ю и 20-ю армии уже поставлено 3786 единиц техники.

Также Сергей Шойгу утверждает, что в резервы набрано 114 тысяч человек - по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи - это добровольцы.



"Плюс к этому к ним добавились выпускники наших высших учебных заведений, наших академий, которые также занимаются с добровольцами. Сегодня их уже в основном можно называть не добровольцами, а это вполне подготовленные боевые части", - заверил Шойгу.



По его словам, на контракт в среднем записываются 1336 человек.



"Фактически мы каждые сутки получаем полк", - резюмировал министр.



Ранее стало известно, что Россия планирует увеличить на 350 тысяч человек - до 1,5 млн. Также планируется сформировать три новые военные группировки на оккупированных территориях Украины.