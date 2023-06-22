ВОЙНА В Украине роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу

2023-06-22 20:48

 

В резервы набрано 114 тысяч человек - по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи - это добровольцы, утверждает Сергей Шойгу.

Страна-агрессор Россия завершает формирование резервной армии, чуть позже будет сформирован еще армейский корпус. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 22 июня.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому - пять полков в 1-ю и 20-ю танковые армии. Там идет планово: фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформированы уже более чем на 60 процентов. В данном случае я говорю и о личном составе, и о технике", - заявил Шойгу на оперативном заседании членов Совбеза РФ.

Он добавил, что на формирование армии, армейского корпуса и пяти подгрупп в 1-ю и 20-ю армии уже поставлено 3786 единиц техники.

Также Сергей Шойгу утверждает, что в резервы набрано 114 тысяч человек - по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи - это добровольцы.

"Плюс к этому к ним добавились выпускники наших высших учебных заведений, наших академий, которые также занимаются с добровольцами. Сегодня их уже в основном можно называть не добровольцами, а это вполне подготовленные боевые части", - заверил Шойгу.

По его словам, на контракт в среднем записываются 1336 человек.

"Фактически мы каждые сутки получаем полк", - резюмировал министр.

Ранее стало известно, что Россия планирует увеличить на 350 тысяч человек - до 1,5 млн. Также планируется сформировать три новые военные группировки на оккупированных территориях Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара

2023-06-22 20:04

роССия подготовила все для теракта на Запорожской АЭС - Зеленский

2023-06-22 16:05

Данилов посоветовал роССиянам поскорее бежать из Крыма через Керченский мост

2023-06-21 20:48

фото Готовятся защищать Крым: разведка Британии показала снимки оборонительных рубежей роССиян

2023-06-21 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью

2023-06-22 21:37

роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу

2023-06-22 20:48

Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара

2023-06-22 20:04

"Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО

2023-06-22 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью 2023-06-22 21:37
роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу 2023-06-22 20:48
Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара 2023-06-22 20:04
"Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО 2023-06-22 19:15