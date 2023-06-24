ВОЙНА В Украине В Киеве выросло количество жертв ночной атаки

2023-06-24 11:30

 

Игорь Клименко заявил, что есть неопознанные жертвы, поэтому необходим ДНК-анализ для их идентификации.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своем Telegram-канале.

"Три человека по состоянию на данный момент погибли, восемь - травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС", - сообщает Клименко. Ранее было известно о 2 жертвах.

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь, добавляют в МВД.

Правоохранители развернули мобильный пункт приёма заявлений от граждан. Особенно ждут обращений по поводу без вести пропавших. Также есть неопознанные жертвы, поэтому нужен ДНК-анализ для идентификации.

Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на субботу, 24 июня, в Днепре, Харькове, Кропивницком, Николаеве и Киеве местные жители слышали взрывы.

Перед взрывами в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет и БПЛА.

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