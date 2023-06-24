ВОЙНА В Украине роССии придется заплатить за восстановление Украины: в Германии сделали заявление

2023-06-24 16:30



России придется заплатить за восстановление Украины, это "очевидно" рано или поздно произойдет. Восстановление за счет агрессора предусмотрено международным правом.

Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. "Они должны заплатить за то, что они уничтожили. Таково международное право", – заявила Шульце, передает DW.

На вопрос, насколько реалистична эта перспектива, министр ответила, что "не вполне уверена" в этом. "Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров о прекращении войны", – подчеркнула она.

Партнеры пообещали Украине 60 миллиардов евро на восстановление. Шульце приняло участие в международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая прошла в Лондоне 21-22 июня. По итогам встречи иностранные доноры пообещали направить 60 миллиардов евро на нужды Украины в реконструкции

Большая часть поступит из помощи на 50 миллиардов евро, которую несколькими днями ранее анонсировал Европейский Союз. США планируют выделить 1,3 миллиарда долларов, прежде всего для восстановления энергетического сектора и инфраструктуры. Великобритания обязалась выделить 240 миллионов фунтов стерлингов, а Германия предоставит гуманитарную помощь в 381 миллион евро.