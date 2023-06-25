ВОЙНА В Украине Данилов заявил, что лукашенко может быть причастен к мятежу пригожина

2023-06-25 10:30

Данилов уверен, что у Пригожина также были сообщники в Кремле.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть причастен к мятежу, который устроил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он прокомментировал поход наемников Пригожина на Москву, сначала захвативших Ростов и Воронеж, но впоследствии отказавшихся от своих планов. Данилов заявил, что Пригожин не самостоятельно принимал решение о мятеже и, скорее всего, имел подельников даже в Кремле.

Данилов заявил, что белорусский диктатор Лукашенко очень "хитрый и беспринципный".

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, как Лукашенко будет вести себя дальше.

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — сказал Данилов.