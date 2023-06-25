Данилов заявил, что лукашенко может быть причастен к мятежу пригожина

Данилов уверен, что у Пригожина также были сообщники в Кремле.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть причастен к мятежу, который устроил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов заявил, что белорусский диктатор Лукашенко очень "хитрый и беспринципный".
Кроме того, секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, как Лукашенко будет вести себя дальше.
"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — сказал Данилов.