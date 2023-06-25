ВОЙНА В Украине Данилов заявил, что лукашенко может быть причастен к мятежу пригожина

2023-06-25 10:30

 

Данилов уверен, что у Пригожина также были сообщники в Кремле.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть причастен к мятежу, который устроил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

 Он прокомментировал поход наемников Пригожина на Москву, сначала захвативших Ростов и Воронеж, но впоследствии отказавшихся от своих планов. Данилов заявил, что Пригожин не самостоятельно принимал решение о мятеже и, скорее всего, имел подельников даже в Кремле.

Данилов заявил, что белорусский диктатор Лукашенко очень "хитрый и беспринципный".

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, как Лукашенко будет вести себя дальше.

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — сказал Данилов.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Самолет семьи лукашенко приземлился в Турции

2023-06-24 15:30

путин назвал действия пригожина "предательством и изменой". Отдал приказ подавить бунт

2023-06-24 13:30

Данилов посоветовал роССиянам поскорее бежать из Крыма через Керченский мост

2023-06-21 20:48

В ОП ответили на ядерные угрозы Лукашенко

2023-06-18 15:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Данилов заявил, что лукашенко может быть причастен к мятежу пригожина

2023-06-25 10:30

Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard

2023-06-25 09:30

Мятеж Вагнера: возле москвы резервов нет, обороняться будут полицией и срочниками – СМИ

2023-06-24 17:30

роССии придется заплатить за восстановление Украины: в Германии сделали заявление

2023-06-24 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Данилов заявил, что лукашенко может быть причастен к мятежу пригожина 2023-06-25 10:30
Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard 2023-06-25 09:30
Мятеж Вагнера: возле москвы резервов нет, обороняться будут полицией и срочниками – СМИ 2023-06-24 17:30
роССии придется заплатить за восстановление Украины: в Германии сделали заявление 2023-06-24 16:30