ВОЙНА В Украине Участвовавших в бунте пригожина вагнеровцев перебрасывают на Донбасс

2023-06-26 15:39

Вангеровцев, задействованных в неудачном бунте пригожина, снова перебрасывают на восток Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса на российской федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в московский регион", – рассказала она.

По словам Маляр, из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, эти войска возвращают на восток.

Напомним, владелец ЧВК вагнер евгений пригожин обвинил армию московии в ракетном ударе по его лагерю и объявил, что намерен "разбираться" с руководством минобороны рф. С этой целью он снял силы с фронта и направил их на территорию россии. Сначала "вагнеровцы" зашли в Ростов-на-Дону, а затем в Воронеж. Боевики намеревались дойти до Москвы.

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