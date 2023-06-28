ВОЙНА В Украине "Укрзалізниця" закриє близько 70 станцій - член правління В'ячеслав Єрьомін

2023-06-28 11:21

"Укрзалізниця" закриє близько 5% станцій. Йдеться, зокрема про ті, які не працюють понад 5 років.

За словами члена правління В'ячеслава Єрьоміна, замість частини станцій планується побудувати вантажні хаби.

"У нас є чітке розуміння закриття станцій. які не працюють взагалі. Плануємо це робити. Наголошую, йдеться не про малодіяльні, а про ті ділянки, які не використовувалися 5 і більше років. Однак є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і знизили до 0,25%, однак такі витрати є", – зазначив Єрьомін.

По кожній з таких станцій планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме ретельний аналіз.

"Нам не потрібна одна станція, на яку приїде один вагон. Ми створимо хаб, де буде 100 вагонів, а автомобілі зроблять першу та останню милю, довезуть до всіх точок вантаж. Не потрібно буде багато станцій, оскільки буде розумне логістичне рішення", – сказав Єрьомін.

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