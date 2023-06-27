ВОЙНА В Украине ФСБ закрыло дело "о вооруженном мятеже" ЧВК "Вагнера"

2023-06-27 18:26

 

В ФСБ сообщили, что дело "о вооруженном мятеже", который совершил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, закрыто.

Об этом пишет "Интерфакс".

"В ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия", - говорится в сообщении.

Вечером 23 июня российская армия совершила ракетный обстрел лагеря ЧВК "Вагнер". В ответ главарь ЧВК объявил о походе на Москву. Тем временем, ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже и возбудила уголовное дело.

Позже Пригожин заявил, что его войска зашли в Ростов. Он утверждает, что ЧВК "Вагнер" захватил город и штаб южного округа. Далее Пригожин собирается идти на Москву, чтобы отстранить от власти военное руководство РФ.

24 июня Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнера" заявил, что разворачивает бойцов группировки в полевых лагерей.

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