ВОЙНА В Украине Чонгарский мост под огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

2023-06-27 21:37

 

Чонгарский мост во временно оккупированном Крыму находится под огневым контролем украинских военных. Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

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«Они почувствовали на себе, что не только огневой контроль, но и слаженность, единство Сил обороны, движения сопротивления и местного населения украинцев, которые понимают перспективу продвижения Вооруженных сил Украины. Он присутствует, этот огневой контроль присутствует даже на таких отдаленных участках, которые оккупанты считали для нас недосягаемыми», - сказала Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас у россиян затруднено движение логистики через Чонгарское направление, и они вынуждены использовать Армянское направление.

«Но этот путь гораздо ближе к позициям Сил обороны. Из-за этого они нервозны и не могут его использовать так же в полную мощность. Поэтому это создание внутреннего напряжения, которое базируется на материальных проблемах и моральной неуверенности. Это продолжение нашего контрнаступления только в головах, сознании и логистике врага», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, были повреждены.

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