ВОЙНА В Украине Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS

2023-06-28 16:05



Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июня сообщил, что страна приобрела для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS

Об этом он написал в twitter.

Президент Литвы отметил, что скоро ЗРК будут переданы нашему государству и подчеркнул, что ждет новых коллективных решений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в борьбе Украины с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

С 7 по 11 июля муниципалитет столицы Литвы Вильнюса присоединится к поддержке вступления Украины в НАТО и вывесит не менее 33 тысяч флагов нашей страны.