ВОЙНА В Украине Родственники замминистра работали на российский ВПК даже после начала большой войны: скандальный чиновник до сих пор у власти

2023-06-28 11:58

Семья заместителя министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного работала на обеспечение российского военно-промышленного комплекса (ВПК) даже после начала полномасштабной войны.

Ранее чиновник в своих декларациях указывал недвижимость на десятки миллионов гривен, квартиру площадью 215 квадратов, дом в 680 квадратов в Киеве, имение во временно оккупированной АР Крым. И все это было оформлено на его супругу.

Теперь оказалось, что состоятельные родственники чиновника зарабатывали свои средства за счет обеспечения армии агрессора.

OBOZREVATEL публикует информацию о связях Матвея Бедного со скандалом вокруг обеспечения российской армии украинскими предприятиями и требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта начать внутреннюю проверку и уволить Бедного из правительства.

Еще несколько недель назад ГБР задержала экс-нардепа от Партии регионов, бизнесмена Григория Дашутина за поставку товаров российским военным компаниям. 95% производимой в Украине продукции отправляли агрессору. Дашутин входил в состав фракций Соцпартии, ПППУ, "Воля народа", "Трудовая Украина". Несколько лет назад заниматься публичной политикой он прекратил. Вместо этого продолжил поддерживать Россию своей продукцией. При этом и от власти Дашутин далеко не ушел. Его зять Матвей Бедный – стал заместителем министра.

Правоохранители установили, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Дашутина с 2014 года снабжала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования. Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, используемыми в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов 15П961 "Молодец", находящихся на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. Кроме того, используются в составе специальных бронированных поездов, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов РФ.

Во время обысков у Дашутина и членов его корпорации найдена литература о "величии" РФ, паспорта России. У Дашутина есть дочь Виктория. Она является женой Матвея Бедного, а также "секретом" его богатства. В декларациях именно на нее оформлено многочисленное имущество семьи замминистра (речь идет о недвижимости на миллионы гривен, в том числе и в Ялте).

Он также указывал в своей декларации и компанию Григория Дашутина, говорится в данных Опендата. За разные годы в декларациях Матвея Бедного упомянута почти вся семья Григория Дашутина. Он не просто член семьи, а фактически благодаря им мог с зарплатой чиновника позволить себе жизнь миллионера. Теперь же оказалось, что члены его семьи – сотрудничали с агрессором в разгар полномасштабной войны.

Более того, в своих декларациях Бедный не только указывал родственные связи с Викторией Дашутиной, но и общее имущество со скандальным Григорием Дашутиным.

OBOZREVATEL требует реакции от министра и правительства

Семейные связи замминистра с теми, кто работал на российскую армию, уже вызывают вопросы. Но в случае Бедного идет речь и о финансовой зависимости от тех, кто зарабатывал деньги, вооружая агрессора. Почему в ситуации, когда Украина требует вводить санкции, в том числе против родственников российских олигархов, родственник предателя продолжает работать в правительстве? Проводилось ли внутреннее расследование по возможным связям Бедного с Россией? Кто будет отвечать в том случае, если господин замминистра окажется российским агентом?

OBOZREVATEL требует от господина Бедного добровольно уйти в отставку и публично объяснить наличие тех, кто снабжал Россию оружием, среди членов его семьи. Также мы требуем провести публичное расследование и проверить происхождение имущества замминистра.

Мы также обращаемся к господину Гутцайту и премьер-министру: единственным правильным вариантом будет увольнение господина Бедного и проведение внутреннего расследования. В случае если он не просто был "родственником" и получал финансовую пользу от тех, кто работал на армию РФ, но и сам имеет связи с агрессором, именно вы будете вынуждены нести политическую ответственность за кадровые решения. Предатели и коллаборанты больше не должны попадать в украинскую власть и силовые структуры. Права на ошибку больше нет.

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