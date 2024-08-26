Курьезы В Афганистане приняли закон, запрещающий женщинам разговаривать в общественных местах

2024-08-26 14:31

В Афганистане талибы издали закон, запрещающий женщинам разговаривать в общественных местах и ​​показывать лицо, передает Associated Press.

Ранее министерство "пропаганды добродетели и предотвращения порока" опубликовало свои законы, касающиеся таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и празднование.

Они изложены в 114-страничном документе с 35 статьями, с которым ознакомилось Associated Press, и который является первой официальной декларацией законов о пороках и добродетелях в Афганистане после захвата власти талибами. Эти законы предусматривают наказание, например предупреждение или арест.

В статье 13, касающейся женщин, говорится, что женщина обязана все время прикрывать свое тело в публичных местах и ​​что прикрытие лица имеет важное значение, чтобы избежать искушения. Одежда не должна быть тонкой, облегающей или короткой.

Женщины должны прикрываться перед всеми незнакомыми мужчинами, включая мусульман, и перед всеми немусульманами во избежание развращения. Женский голос считается интимным, поэтому его нельзя слышать во время пения, декламации или чтения вслух публике. Женщинам запрещается смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровным или брачным родством, и т.д.