ВОЙНА В Украине Минобороны превращается в Министерство контрнаступления, — Резников

2023-03-02 19:30

В украинском ведомстве подбили итоги встречи с послами G7 выводом, что задачей Минобороны прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу.

На встрече G7 обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте, вопросы НАТО и оружия, изменения в Минобороны при подготовке к контрнаступлению. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников вчера, 1 марта.

"Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления", — объяснил слова Резникова его внештатный советник Алексей Копытько.

Сам Резников представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу и подчеркнул, что кадровое усиление будет эффективным фактором для успеха ВСУ на фронте.

"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к Победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – сказал министр.

Также глава оборонного ведомства поблагодарил послов G7 за "ощутимую важную и своевременную поддержку Свободного Мира".

К слову, 28 февраля издание The Associated Press написало, что Северо-восточный фронт может стать определяющим для следующего этапа войны в Украине.

Напомним, что осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и вынудило его объявить мобилизацию, об этом сообщалось в сводке ISW за 26 февраля.

27 февраля экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес озвучи мнение, что Вооруженные силы Украины могут освободить Крым, нанося удары по военной инфраструктуре противника и объектам Черноморского флота РФ.

26 февраля канал CNN опубликовал материал о трех видах вооружения, которые изменили ход войны в Украине. Речь идет о переносных комплексах Javelin, системах залпового огня HIMARS, а также беспилотниках Bayraktar TB2.

27 февраля появилась информация, что США и Германия за закрытыми дверями обсуждают усиление давления на Украину, чтобы начать мирные переговоры с Россией осенью, если Вооруженным силам Украины частично или полностью не удастся освободить оккупированные Россией территории.