ВОЙНА В Украине В ходе взрывов в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр", - ГУР

2023-03-21 16:55

Сегодня, 20 марта, взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", - сказано в сообщении разведки.

В ГУР напомнили, что крылатые ракеты "Калибр" предназначены для пусков при помощи надводных кораблей российского флота. Дальность поражения составляет более 2500 километров по наземным целям и более 375 километров по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавляют в разведке.

Напомним, сегодня вечером на севере временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.