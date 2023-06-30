ВОЙНА В Украине В Запорожье и области проходят учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

2023-06-30 09:35

В Запорожье и Запорожском районе проходят специальные учения на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Он призвал граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Отмечается, что целью специальных учений является урегулирование действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

"Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", - заявил глава ОВА.