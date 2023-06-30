ВОЙНА В Украине В Запорожье и области проходят учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

2023-06-30 09:35

В Запорожье и Запорожском районе проходят специальные учения на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Он призвал граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Отмечается, что целью специальных учений является урегулирование действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

"Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", - заявил глава ОВА.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ успешно контратакуют и продвигаются на Запорожье — ISW

2023-06-11 12:20

рф построила линию обороны в 120 км для защиты от наступления на Мелитополь - разведка Британии

2023-04-12 16:03

Британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Запорожье

2023-03-19 14:25

У ВСУ есть возможности для контрнаступления на Запорожье и попытки "отрезать" Крым от материковой части рф, - ISW

2023-02-28 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2

2023-06-30 15:37

Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО

2023-06-30 13:30

Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни

2023-06-30 12:29

Из-за перехода Михаила Мудрика в Челси УЕФА меняет условия трансферной политики

2023-06-30 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2 2023-06-30 15:37
Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО 2023-06-30 13:30
Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни 2023-06-30 12:29
Из-за перехода Михаила Мудрика в Челси УЕФА меняет условия трансферной политики 2023-06-30 11:34