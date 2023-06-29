ВОЙНА В Украине Показания счетчиков за газ нужно передавать по-новому: в трех областях "облгазы" перешли в группу "Нафтогаз"

2023-06-29 19:15



В Киевской области, Житомире и Львове предприятия, которые занимаются распределением газа, перешли в группу компаний "Нафтогаз". Теперь подавать показания газовых счетчиков нужно на сайте "Нафтогаза", также им нужно платить и за распределение голубого топлива.

Тариф при этом, как отмечают в "Нафтогазе", не изменился. Так, "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз" перешли в группу компаний "Нафтогаз". С 28 июня по 5 июля показаия счетчиков нужно подавать на сайте my.gas.ua; или через чатботи GASUA в Viber, Telegram.

"С 28 июня по 5 июля и далее показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua. Отмечаем: любые другие платформы учета не корректны и работать не будут", – отмечают в "Нафтогазе".

Сколько украинцы платят за газ

В Украине действует фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр. Такой тариф продлили до мая 2024-го. В целом после окончания полномасштабной войны у Украины появится шанс выйти на полное самообеспечение и отказаться от импорта газа. Важное условие: минимизация рисков для безопасности и привлечение иностранных инвесторов. Для развития добычи нужны технологии, которыми владеют западные компании. Многие из них отказываются инвестировать деньги в страну с высокими коррурпционными рисками и угрозой.

К слову, на европейском газовом рынке наблюдается снижение потребления газа и стабилизация цен. Это дает возможность заполнить газовые хранилища в том числе импортным газом по относительно низкой цене.