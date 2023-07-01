ВОЙНА В Украине Запорожье останется Запорожьем: нацкомиссия передумала переименовывать город

2023-07-01 08:30

 

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, исключив из него Запорожье. Об этом говорится на сайте комиссии.

30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, и Запорожья в нем больше нет.

В списке осталось только 10 городов: Бровары, Северодонецк, Два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Скандал с переименовыванием Запорожья - детали

Ранее появилась информация, что Запорожье может получить новое имя в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, не соответствующих лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке было 1400 наименований.

Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка с требованием о переименовании Запорожья следует отменить. С таким запросом к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому обратился уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой заявил, что скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка относительно переименования населенных пунктов должно быть отменено.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Запорожье и области проходят учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

2023-06-30 09:35

ВСУ успешно контратакуют и продвигаются на Запорожье — ISW

2023-06-11 12:20

За сутки враг нанес 148 ударов по мирным городам и селам Запорожской области

2023-06-08 14:29

фото Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

2023-06-06 20:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Укрпочта сообщила о повышении тарифов с 1 июля

2023-07-01 16:30

Зеленский назвал число убитых "вагнеровцев"

2023-07-01 15:30

роССиянам не удается вытеснить защитников из-под Антоновского моста - ISW

2023-07-01 14:30

Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский

2023-07-01 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Укрпочта сообщила о повышении тарифов с 1 июля 2023-07-01 16:30
Зеленский назвал число убитых "вагнеровцев" 2023-07-01 15:30
роССиянам не удается вытеснить защитников из-под Антоновского моста - ISW 2023-07-01 14:30
Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский 2023-07-01 11:30