ВОЙНА В Украине Запорожье останется Запорожьем: нацкомиссия передумала переименовывать город

2023-07-01 08:30

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, исключив из него Запорожье. Об этом говорится на сайте комиссии.

30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, и Запорожья в нем больше нет.

В списке осталось только 10 городов: Бровары, Северодонецк, Два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Скандал с переименовыванием Запорожья - детали

Ранее появилась информация, что Запорожье может получить новое имя в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, не соответствующих лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке было 1400 наименований.

Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка с требованием о переименовании Запорожья следует отменить. С таким запросом к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому обратился уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой заявил, что скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка относительно переименования населенных пунктов должно быть отменено.