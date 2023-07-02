ВОЙНА В Украине В Украине подняли тарифы на воду: будут ли пересчитывать субсидии

2023-07-02 17:30

С 1 июля в Украине ввели новые тарифы на водоснабжение о водоотвод. В связи с этим некоторым украинцам автоматически пересчитают субсидии.

Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш во время заседания 29 июня.

Он обратился к водоканалам с просьбой сконтактировать с ПФУ и обновить данные о тарифах. Это позволит оперативно откорректировать размеры субсидий.

Он отметил, что льготы на оплату коммуналки позволят избежать дополнительной финансовой нагрузки для менее обеспеченных украинцев.

"Те потребители, которые сегодня получают субсидии, для них сегодняшнее решение никоим образом не повлияет на финансовое состояние, потому что им автоматически будет перечислен размер субсидий. И соответственно никакой дополнительной нагрузки не будет", - сообщил Кайдаш.

Представитель НКРЭКУ добавил, что другим категориям потребителей, которые в результате этого решения попадут под критерии, по которым можно получать субсидии, нужно обращаться за назначением субсидий, чтобы компенсировать стоимость коммунальных услуг.

Как изменились тарифы

Рост цен на воду с 1 июля составил 32%, а повышение тарифов будет происходить в два этапа – с 1 июля и с 1 сентября.

Цены поднимут для 34 предприятий, в том числе среди них есть и Киевводоканал. В столице тариф на воду составит 41,136 гривен за кубометр, то есть на 10,75 грн. (с НДС) выше, чем раньше.

Также ранее мы сообщали, какие цены на воду установлены в разных областях.

Расходы среднестатистической семьи из трех человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 кубометров холодной воды, вырастут на 69,88 грн. в месяц.

В то же время, в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях тарифы менять не будут, поэтому суммы в платежках у жителей этих регионов существенно не изменятся.

В то же время, 1 июля Кабмин раскритиковал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду для населения.