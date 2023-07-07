ВОЙНА В Украине Какую единовременную денежную помощь можно получить в случае подписания контракта с ВСУ

2023-07-07 17:32

В Министерстве обороны Украины рассказали об единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.

Она составляет:

21 472 грн – для лиц рядового состава

24 156 грн – для лиц сержантского и старшинского состава

26 840 грн – для лиц офицерского состава

Выплачивается сразу.

Помощь предусмотрена военным:

которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;

на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

офицерского – год и больше;

на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Денежная помощь не выплачивается: