ВОЙНА В Украине Какую единовременную денежную помощь можно получить в случае подписания контракта с ВСУ

2023-07-07 17:32

В Министерстве обороны Украины рассказали об единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.

Она составляет:

  • 21 472 грн – для лиц рядового состава
  • 24 156 грн – для лиц сержантского и старшинского состава
  • 26 840 грн – для лиц офицерского состава

Выплачивается сразу.

Помощь предусмотрена военным:

  • которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;
  • на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
  • офицерского – год и больше;
  • на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Денежная помощь не выплачивается:

  1. лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
  2. лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
  3. лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.
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