ВОЙНА В Украине Сколько заключенных в колониях Украины уже подписали контракты с ВСУ

2024-08-02 20:34

После введения закона, разрешающего определенным группам заключенных подписывать контракт с ВСУ, такой возможностью уже воспользовались по меньшей мере 3611 осужденных. Соответствующие данные приводит NGL.media.

Анализ судебного реестра указывает на то, что за три месяца после вступления закона в силу, 3611 заключенных решили освободиться в обмен на военную службу. Это составляет более 13% от общего числа заключенных в колониях Украины (на 15 мая в украинских колониях и тюрьмах находились 27 471 осужденный).

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявлял, что правительство планирует мобилизовать не менее 4 тысяч осужденных.

В то же время самый большой поток желающих служить в ВСУ наблюдался в последние две недели мая, когда закон только вступил в силу.

Что касается характера преступлений, то большинство из них были осуждены за кражи, грабежи, разбои и тяжкие телесные повреждения, включая приведшие к смерти потерпевших. Практически все они будут служить на стрелковых должностях. Только несколько из них будут исполнять обязанности санитаров, поваров или водителей.

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Избиение сотрудника ТЦК в Ворохте - четырем местным жителям объявили о подозрении в хулиганстве 2024-08-02 10:27