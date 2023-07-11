ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, могут ли дворники вручать повестки

2023-07-11 17:37

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

В Украине в почтовом ящике и дверях начали массово появляться повестки, кроме того, вызов о составлении протокола с вынесением постановления о штрафе. В сообщениях о вызове начали писать фразу, что сообщения и повестка считаются должным образом врученными через ЖЭК.

Нюансы мобилизации объяснил адвокат Роман Симутин на своем канале на Ютубе.

"Фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена вообще какой-либо логики. Мало того, что формулировка свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально де-факто расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получение подобных писем", — рассказывает адвокат.

Дворник не может вручить повестку в отличие от начальника ЖЭКа.

"Но если вы повестку возьмете и распишетесь, то неважно, кто и когда вам ее вручил", — подчеркнул адвокат.

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация военнообязанных. Центры комплектования и социальной поддержки призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в зависимости от нужд фронтов для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что ситуация с правом на отсрочку при мобилизации в Украине коренным образом изменилась.