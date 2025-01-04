ВОЙНА В Украине Названо найпопулярніші напрямки для нелегального перетину кордону ухилянтами

2025-01-04 09:32

Найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі ТВ.

"Бачимо, що за весь час дії воєнного стану більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по кордону з Румунією та Молдовою, менше - по кордону з Угорщиною та Словаччиною та найменше - на кордоні з Польщею", - розповів він.

За словами Демченка, найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на ПП. Мова йде про випадки, коли українці намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

"Щодо документів, то це зокрема підробка військово-облікових документів чи документів про інвалідність. Однак таких випадків щоденно може бути від двох до десяти. Бувають окремі лише дні, коли ми не фіксуємо спроби використання підробок", - наголосив речник ДПСУ.