ВОЙНА В Украине Названо найпопулярніші напрямки для нелегального перетину кордону ухилянтами

2025-01-04 09:32

Найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі ТВ.

"Бачимо, що за весь час дії воєнного стану більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по кордону з Румунією та Молдовою, менше - по кордону з Угорщиною та Словаччиною та найменше - на кордоні з Польщею", - розповів він.

За словами Демченка, найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на ПП. Мова йде про випадки, коли українці намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

"Щодо документів, то це зокрема підробка військово-облікових документів чи документів про інвалідність. Однак таких випадків щоденно може бути від двох до десяти. Бувають окремі лише дні, коли ми не фіксуємо спроби використання підробок", - наголосив речник ДПСУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня Украина начала в ночное время продавать электроэнергию Молдове

2025-01-02 14:33

Перспективный 22-летний украинский защитник Трабзонспора заинтересовал клуб из Молдовы

2024-10-25 14:35

Референдума и выборы в Молдове прошли при беспрецедентном уровне вмешательства рф

2024-10-22 09:24

На границе Украины и Молдовы в ближайшие 10 дней будет частично ограничено движение

2024-10-11 19:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Названо найпопулярніші напрямки для нелегального перетину кордону ухилянтами

2025-01-04 09:32

Зеленский сообщил о неожиданном эффекте от захвата части территории Курской народной республики

2025-01-03 16:44

Определена точная дата встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн

2025-01-03 13:30

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба

2025-01-02 16:43
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Названо найпопулярніші напрямки для нелегального перетину кордону ухилянтами 2025-01-04 09:32
Зеленский сообщил о неожиданном эффекте от захвата части территории Курской народной республики 2025-01-03 16:44
Определена точная дата встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 2025-01-03 13:30
Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба 2025-01-02 16:43