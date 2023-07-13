ВОЙНА В Украине На Бердянском направлении ВСУ откинули врага и закрепились на новых рубежах

2023-07-13 11:34

Силы обороны продвигаются на Бердянском направлении и закрепляются на продвинутых рубежах. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает Укринформ.

"На Бердянском направлении имеем частичный успех. Продвинувшись вдоль линии фронта, наши подразделения и воинские части закрепляются на достигнутых рубежах. Проводят разминирование", - уточнил Шершень.

Спикер подчеркнул, что рашисты оказывают ожесточенное сопротивление, но украинские бойцы уничтожают врага и продолжают движение вперед.

Общие боевые потери личного состава врага на территории Украины за время войны превышают 235 тысяч человек.

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