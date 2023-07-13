ВОЙНА В Украине Сегодня частично обесточены населенные пункты в восьми областях - В Минэнерго назвали реальную причину

2023-07-13 13:35

Как сообщает Минэнерго, во время очередного ракетно-дронового удара россиян по территории Украины попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано. При этом восемь областей Украины частично обесточены из-за российских обстрелов и технологических нарушений на сетях.

Вместе с тем из-за обстрелов обесточивались 17 населенных пунктов в Донецкой области, четыре населенных пункта - в Херсонской области. Также без света часть потребителей в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях. В Херсоне без света остаются 12,9 тысячи потребителей.

В результате технологических нарушений остаются без света часть потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация безопасности.

Также проходит ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

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