Мир Президенту Франции прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем

2023-07-14 08:26

В официальную резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона в Париже прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем. Об этом сообщило издание Valeurs Actuelles.

Отмечается, что служба корреспонденции Елисейского дворца получила письмо по почте. Инцидент произошел накануне национального праздника Дня взятия Бастилии. По информации издания, палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят еду.

Позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Дальнейшие подробности не раскрываются.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.