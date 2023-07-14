Политика Владимир Зеленский рассказал о положительных результатах саммита НАТО в Вильнюсе - самое важное

2023-07-14 09:35

Президент України Володимир Зеленський назвав «гарними» результати саміту НАТО у Вільнюсі, однак зазначив, що все ж хотів почути запрошення України до Альянсу із чіткими термінами:

"Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю.

Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень «Великої сімки». На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.

Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних» для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО.

Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності в Європі та, ширше, у вільному світі.

Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності!"