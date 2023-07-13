ВОЙНА В Украине В роССии из-за мятежа задержали 13 офицеров, в частности Суровикина – WSJ

2023-07-13 20:48

Российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: По информации источников издания, Суровикина задержали через несколько часов после начала мятежа, сейчас его удерживают в Москве. Ему не предъявляли никаких обвинений в совершении преступления.

Он не находился в СИЗО, но, по информации источников WSJ, проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в восстании.

Один из собеседников издания утверждает, что Суровикин знал о планах восстания, но не участвовал в мятеже.

Генерала могут отпустить, когда Путин решит, что делать с последствиями мятежа, по мнению собеседников издания.

Всего для допроса были задержаны по меньшей мере 13 старших офицеров, некоторых из них позже отпустили. Около 15 офицеров были отстранены от исполнения обязанностей или уволены.

"Эти задержания связаны с чистками от тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", - сказал один из собеседников.

Заместитель Суровикина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев также были задержаны, но позже их отпустили. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, их передвижения ограничены, и они находятся под наблюдением.

Алексеев, как сообщает WSJ, имел давние связи с Вагнером, однако, как и Суровикин, в начале мятежа публично призвал наемников сложить оружие.

Среди других задержанных - бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к "ЧВК Вагнер".

Мизинцев получил прозвище "Мясник Мариуполя" за то, что руководил российским штурмом города, который сопровождался массированными бомбардировками гражданских кварталов, чтобы принудить город к капитуляции.

Мизинцев был снят с должности заместителя министра, ответственного за логистику, и присоединился к "Вагнеру" за несколько месяцев до мятежа.

Ни Кремль, ни Министерство обороны России не ответили на запросы издания о комментариях.