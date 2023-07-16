ВОЙНА В Украине Оккупанты вывели в Черное море уже 11 кораблей и прибегли к новой тактике - ВМС

2023-07-16 15:30

В Черном море на боевом дежурстве оккупантов находится 11 кораблей. Среди них россияне держат 2 ракетоносителя, возможен залп в 12 "Калибров".

Об этом рассказал спикер ВМС ВС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в телемарафоне "Единые новости". Кроме того, оккупанты прибегли к новой тактике на море, чтобы их было труднее идентифицировать.

"А в Средиземном есть один носитель крылатых ракет "Калибр". Он вернулся с пополнением запасов", – отметил Плетенчук.

Количество ракетоносителей оккупантов со вчера не изменилось. Также россияне начали окрашивать корабли в черный цвет, чтобы их было труднее идентифицировать на воде.

"Они закрашивают в черный цвет передние и задние части кораблей, чтобы в ночное время было труднее определить тип корабля. Есть такая пословица: "Дурак мыслью богатеет". Это об этой ситуации. Эти методы были использованы еще во Вторую мировую войну. Как это им поможет? Увидим впоследствии", – сказал спикер ВМС ВСУ.

Напомним, что в ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

Также сообщалось, что российские войска ночью 16 июля обстреляли жилые массивы Запорожья. Из-за действий военных преступников пострадал человек, часть потребителей осталась без света.