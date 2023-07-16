ВОЙНА В Украине Южная Корея планирует увеличить помощь Украине

2023-07-16 17:30

 

В прошлом году Республика Корея выделила $100 млн в поддержку Украины, в этом году эта поддержка будет составлять $150 млн.

Президент Республики Корея Юн Сок Йоль заявил о планах увеличить помощь Украине по сравнению с прошлым годом. Об этом он сказал в заявлении для СМИ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я надеюсь, что сегодняшние переговоры и визит станут новой страницей в наших отношениях. Мы сегодня начали инициативу помощи Украине в сфере военной и гуманитарной поддержки и послевоенного восстановления", - сказал Юн.

Гость напомнил, что Республика Корея оказывала Украине помощь, в частности, в прошлом году передавала бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Он отметил, что в прошлом году Республика Корея выделила $100 млн в поддержку Украины, в этом году эта поддержка будет составлять $150 млн.

Сообщается, что эти средства будут использованы для разминирования, а также восстановления школ.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он навестил город Буча под Киевом, где увидел места военных преступлений российских агрессоров.

Весной этого года Южная Корея впервые допустила возможность военной помощи в Украине.

 

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