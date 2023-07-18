ВОЙНА В Украине ВСУ за неделю уничтожили еще три танковые роты, 115 артсистем, более 60-ти бтр и бмп врага

2023-07-18 08:25

Стали известны реальные потери оккупантов в технике и живой силе. Всего за семь последних дней почти четыре тысячи вражеских солдат и офицеров сменили военную форму на черные пластиковые пакеты.

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили 3640 российских оккупантов. Кроме этого, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

По его данным, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен один вражеский вертолет, две крылатые ракеты и 135 БпЛА.

ВСУ уничтожили 29 танков и 62 боевых бронированных автомобилей.

Среди потерь:

115 артиллерийских систем;

13 РСЗО;

12 установок ПВО;

115 единиц автотехники;

38 единиц спецтехники.

Напомним, с начала войны потери московии превысили 237 тысяч военных.