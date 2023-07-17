ВОЙНА В Украине США разрешили странам ЕС обучать украинских пилотов на истребителях F-16

2023-07-17 16:48

В Белом доме подтвердили, что США позволят европейским странам учить украинцев полетам на истребителях F-16.

По данным CNN, в администрации Джо Байдена считают, что это потенциальное благо для усилий Украины по противодействию преимуществу России в воздухе.

"Президент дал зеленый свет, и мы поддержим и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы приступили к обучению полетам на F-16, как только европейцы будут готовы", – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Это решение резко изменило мнение президента Джо Байдена, ранее в этом году заявившего, что не верит в то, что Украине нужны F-16.