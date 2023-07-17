ВОЙНА В Украине Украинские военные изменили тактику на Запорожском направлении, чтобы преодолеть минные поля оккупантов, — WP

2023-07-17 18:26

Силы обороны Украины используют новую тактику наступления на Запорожском направлении, чтобы прорваться через заминированные российскими войсками поля. Об этом пишет The Washington Post, передает FREEДОМ.

Отмечается, что тактику пришлось изменить ввиду укрепления за долгое время нескольких линий обороны российских оккупантов.

Участки глубиной от 4 до 16 км перед основными опорными пунктами войск РФ были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами, что помогает россиянам сдерживать наступление украинских войск.

“Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения медленно продвигаются вперед пешком. Небольшие группы саперов на передовой ползут по минным полям — иногда буквально на животе — чтобы подорвать российские защитные сооружения и расчистить путь для продвижения войск”, — говорится в публикации WP.

Также издание отмечает, что “трудности ВСУ с минными полями выявили уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно недавно поступивших американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard”.

В то же время украинские военнослужащие отмечали высокое качество иностранной техники, поскольку даже после подрыва на минах, большинство бойцов внутри выжило, получив лишь незначительные травмы.

Ранее военный эксперт Валерий Рябых отметил, что на данном этапе не стоит ожидать стремительного продвижения украинских войск, так как армия РФ подготовила эффективную систему обороны. По его мнению, в условиях, когда артиллерия имеет решающее значение при поддержке действий пехоты на поле боя, достаточно эффективным средством должно быть применение кассетных боеприпасов, решение о передаче которых было принято США.