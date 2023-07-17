ВОЙНА В Украине В Южной Корее объяснили, какую военную помощь получит Украина

2023-07-17 22:05

В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что страна будет продолжать оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь и нелетальное военное оборудование и снаряжение для поддержания ее борьбы с агрессией России.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Чон Ха Кю, комментируя визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Украину.

"Нет никаких изменений в позиции правительства относительно того, что Южная Корея не дает летального оружия", - сказал Чон.

В ходе переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве в субботу Юн заявил, что Южная Корея предоставит Украине пакет помощи в сфере безопасности, гуманитарной помощи и восстановления под названием "Инициатива мира и солидарности в Украине" (Ukraine Peace and Solidarity Initiative).

В последней партии военных поставок для поддержки Украины Сеул направил портативные миноискатели и защитные костюмы для саперов, а в прошлом году отправил Украине три партии нелетальной военной помощи, включающие аптечки, лекарства, противогазы, палатки, бронежилеты и продукты питания для военных.

Из-за неанонсированного визита Ёля в Киев часть корейских политиков и экспертов выразили обеспокоенность возможным ухудшением корейско-российских отношений, однако в Министерстве иностранных дел Кореи отрицали негативные последствия.

Первый заместитель главы МИД Чан Хо Чжин заявил, что у Южной Кореи и России есть "своего рода формула в управлении двусторонними отношениями после начала войны в Украине".

"Это сродни молчаливому пониманию того, что две страны будут терпеть до определенного момента в регулировании своих отношений при таких особых обстоятельствах. Учитывая эту формулу, визит президента не так сильно ухудшит связи с Россией", - сказал он.