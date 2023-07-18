ВОЙНА В Украине По Крымскому мосту открыто "реверсивное" движение автомобилей

2023-07-18 16:05

 

На Крымском мосту, один из пролётов которого был разрушен в результате атаки украинских надводных дронов 17 июля, частично восстановлено движение автомобилей. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Реверсивное движение организовано в зоне подрыва, где ведутся восстановительные работы, передает ТАСС. На остальных участках движение осуществляется по правой части моста в обоих направлениях. Со стороны аннексированного Россией Крыма на подъезде к мосту образовалась пробка протяженностью в три километра, отмечает агентство.

Вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы Крыма, признал, что один из пролётов моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению, ещё один повреждён. Опоры, по его словам, почти не пострадали. Он пообещал, что одна из опор, которая требует укрепления, будет отремонтирована в ночь на 18 июля, после чего станет возможно запустить автомобильное движение по мосту в реверсивном режиме для легковых машин.

Двустороннее автомобильное движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - в ноябре, заявил Хуснуллин.

Незначительные повреждения, по словам Хуснуллина, получил и один путь железнодорожной части моста. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено через несколько часов после взрыва.

- Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с аннексированным Россией Крымом, был повреждён в ночь на 17 июля в результате атаки двух беспилотных надводных аппаратов. Источники украинских СМИ сообщили, что атака была организована ВСУ и Службой безопасности страны. Во время взрывов пострадала легковая машина, которая в это время проезжала по мосту. Погибли два человека, 14-летняя девочка была ранена.

- В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали атаки на Крымский мост после победы Украины в войне против России. "Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко РБК-Украина.

- Это уже второй подрыв моста, ведущего на аннексированный Россией полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий произошёл в октябре прошлого года. Погибли пять человек.

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