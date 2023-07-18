ВОЙНА В Украине Очередной "Рамштайн" сосредоточится на обеспечении помощи Украине в контрнаступлении, - Пентагон

2023-07-18 16:48

Основным вопросом встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 18 июля, станут совместные усилия для обеспечения ВСУ всем необходимым в контрнаступлении и освобождении территорий.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Думаю, что фокус внимания Контактной группы по вопросам обороны Украины сегодня действительно сосредоточится на контрнаступлении", - отметила представитель Пентагона.

Она подчеркнула важность для союзников и партнеров объединить усилия по этому вопросу. Причем, по ее словам, все отдают себе отчет, что сейчас приоритетами для Украины являются усиление противовоздушной обороны, а также увеличение возможностей для артиллерии.

В ответ на вопрос журналистов, будут ли участники встречи поднимать также вопрос "зернового соглашения", которое Россия пытается превратить в оружие, Сингх не исключила, что этот вопрос также может стать предметом обсуждений.

Однако, по ее словам, основное внимание будет сосредотачиваться на том, "чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для ее контрнаступления", а также на продолжении поддержки в долгосрочной перспективе.