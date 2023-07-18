ВОЙНА В Украине Быстрый успех контрнаступления практически невозможен – Сырский

2023-07-18 22:15

Быстрый успех украинского контрнаступления в текущих реалиях "практически невозможен". Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в интервью BBC.

Он отметил, что на востоке, как и на юге, удерживаемая противником территория насыщена минами и оборонительными заграждениями. У русских, по его словам, много опорных пунктов. "Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – заявил он.

Сырский утверждает, что Украина все же обладает одним явным преимуществом над врагом – это "единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг другу".

BBC отмечает, что это резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, похоже, страдает от распрей и оторванности армии от верховного командования.

Сырский утверждает, что возвращение Бахмута является для него "делом чести". "Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто обязаны вернуть его", – заявил он.

Командующий 57-й бригады полковник Александр Бакулин, с которым также пообщался корреспондент издания, утверждает, что за последние два месяца ситуация в районе Бахмута изменилась радикально. Во-первых, сейчас наступают ВСУ, а не российские войска. Во-вторых, регулярная армия РФ, которая сегодня здесь воюет, отличается от вагнеровцев. Последние, по его словам, "были неудобными врагами… они убивали ради убийства".

"Если мы приложим немного усилий, Бахмут можно будет окружить", — заявил полковник Бакулин и добавил, что сейчас в наступлении его бригада несет меньше потерь, чем во время обороны Бахмута.

Генерал Сырский подтвердил изданию, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней. Также автор интервью утверждает, что видел американские гаубицы M777, способные использовать такие боеприпасы, уже на позициях вокруг Бахмута.

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", – заявил Сырский, уточняя, что освобождение Бахмута будет иметь не только психологическое значение, но и откроет путь вглубь оккупированной части Донбасса.

Ситуация на фронте – последние новости

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что вражеские беспилотные летательные аппараты проводят постоянную разведку по всей линии фронта, особенно на Херсонщине. Украинские зенитчики постоянно наблюдают по 10-15, а иногда и 20 беспилотников врага одновременно.

Британская разведка констатирует, что за последние две недели ВСУ и российская армия добились лишь незначительного продвижения на разных участках. При этом россияне вынуждены были ограничить количество используемых боеприпасов на юге из-за их дефицита.