ВОЙНА В Украине После скандала с роССией Иран выступил за территориальную целостность Украины

2023-07-18 20:04

 

Недавно между Ираном и РФ разразился дипломатический скандал, после которого Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны политическим путем.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время пресс-конференции.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать завершение войны через политический диалог", — сказал Амир Абдоллахиян.

Напомним, недавно Россия решила "помочь" разрешить территориальный спор между поставляющим ей дроны-камикадзе Ираном и ОАЭ, однако этим лишь разозлила Тегеран.

Так, иранские СМИ подвергли критике Россию за то, что она не поддержала Тегеран в территориальном споре с ОАЭ, а поставила его под сомнение. Также из-за России были взбешены и пользователи социальных сетей Ирана.

Кроме того, стало известно, что Россия еще не направила в Иран ни одного самолета своего производства Су-35, несмотря на то, что Тегеран уже заплатил за 50 штук. Россия обещала поставить все самолеты в 2023 году. В Тегеране уже никто не ожидает, что контракт будет исполнен в срок.

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