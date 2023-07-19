ВОЙНА В Украине США предоставят Украине пакет военной помощи на $1,3 миллиарда по программе USAI

2023-07-19 16:48

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

"По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений охватывает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, ударные беспилотники и боеприпасы", - пишет Reuters.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия у США.

Среди систем и боеприпасов, которые США планируют приобрести для Киева, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment или VAMPIRE. Также в список входят два разных типа беспилотных летательных аппаратов: Phoenix Ghost и Switchblade.

Кроме того, информированное лицо сообщило, что Украина получит значительное количество систем противодействия беспилотникам австралийской компании DroneShield Ltd (DRO.AX), а также радары, датчики и аналитические системы.