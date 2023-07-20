ВОЙНА В Украине США готовят новый пакет помощи Украине вслед за только что объявленным: что войдет

2023-07-20 16:05

Соединенные Штаты готовят еще один пакет военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. Он будет включать больше боеприпасов для NASAMS, а также боеприпасы для систем противоракетной обороны Patriot и ракетных установок HIMARS.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Отмечается, что новый пакет также будет содержать больше артиллерийских боеприпасов и противотанковое оружие такое как Javelin и ракеты TOW.

Чиновники также предупредили, что пакет еще не утвержден и может быть изменен. Однако кассетных боеприпасов там на этот раз не будет.

О предоставлении нового пакета военной поддержки могут объявить уже на этой неделе, сказал один из чиновников.

Помощь Украине от США

В среду, 19 июля 2023 года, в США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 1,3 миллиарда долларов. В него вошли установки NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы и другое вооружение.

7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов. В него впервые вошли кассетные боеприпасы DPICM.