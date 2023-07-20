ВОЙНА В Украине Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW

2023-07-20 22:15

Украинские войска 19 июля провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успехов на этих направлениях, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 19 июля, указывают на то, что украинские силы достигли успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

"Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута). Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском (район границы Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях. Спикер Таврической группировки украинских войск майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска продвинулись более чем на километр на неустановленном направлении на Мелитопольском направлении", – отметили в ISW.

Аналитики института привели слова одного из российских "военкоров", который заявил, что российским войскам не хватает ротации и подкреплений на Запорожском фронте и к югу от Бахмута, что мешает им отвоевать утраченные позиции, а дальнейшие задержки в решении вопросов ротации и подкрепления к югу от Бахмута грозят серьезными последствиями для группировки оккупантов.