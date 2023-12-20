ВОЙНА В Украине ISW зафиксировал незначительное продвижение роССиян на пяти направлениях

2023-12-20 19:15

Российские войска продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские силы осуществили незначительное подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска)

Также российские войска подтвердили продвижение к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута

Оккупанты подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска достигли незначительного успеха к северу от Первомайского (примерно 10 км к юго-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от города Донецк. На видео с геолокацией, опубликованном 19 декабря, видно, что российские войска достигли небольшого успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российская линия фронта расположена дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботино), чем предполагалось ранее, хотя это продвижение, вероятно, не является результатом российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа. Возможно, украинские силы отошли на более пригодные для обороны позиции ближе к Роботино.

Российские и украинские войска ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на контратаки России в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 19 декабря: