Политика В США назвали достижение украинского контрнаступления

2023-12-05 20:04

В Вашингтоне подчеркивают, что во время летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины добились значительных результатов.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

"Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно", — подчеркнул американский политик.

По его словам, между правительствами США и Украины продолжаются постоянные контакты. В частности, по ситуации на фронте.

"Наше государство получает информацию о происходящем прямо от президента Зеленского. Мы понимаем, что это тяжелая ситуация. Однако правительство США считает, что вооруженные силы Украины уже показывали свои способности. И сейчас нужно думать о том, что будет дальше", — добавил он.

Сайзек отмечает: правительство США понимает, что контрнаступление было очень тяжелым, а оборона дается легче. Вместе с тем, говорит он, Вашингтон "собирается и дальше поддерживать Украину".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя контрнаступление, заявил, что хотелось бы больше результатов. По его словам, Киев не достиг желаемых результатов. Впрочем, для желаемых результатов не хватает сил.