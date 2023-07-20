ВОЙНА В Украине Почему тяжело уничтожать ракеты, которыми враг сегодня атаковал Одессу

2023-07-20 12:30

Вражеские ракеты наземного базирования Оникс имеют возможность лететь над водой на высоте 10-15 м. Эта особенность усложняет их обнаружение и сбитие. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости .

"Ракеты Оникс в Сил обороны Украины пока нет возможности сбивать. Это ракеты наземного базирования, которые противник применяет по прибрежной зоне уже не в первый раз", - отметил спикер ВС ВСУ.

По его словам, эта ракета предназначена, прежде всего, для уничтожения плавсредств.

"Летит она на скорости свыше 3000 км в час. При заходе на цель ракета может лететь на высоте 10-15 м над водой, чтобы уничтожить корабль, и соответственно это усложняет ее обнаружение и сбитие", - объяснил он.

Игнат подчеркнул, что "с такими ракетами тяжело бороться, именно поэтому это усложняет работу ПВО".

"Но влиять на их работу можно, в конце концов, теми же средствами радиоэлектронной борьбы. Не все эти ракеты долетают до цели, но часть долетает", - добавил спикер Воздушных сил.