ВОЙНА В Украине Почему тяжело уничтожать ракеты, которыми враг сегодня атаковал Одессу

2023-07-20 12:30

Вражеские ракеты наземного базирования Оникс имеют возможность лететь над водой на высоте 10-15 м. Эта особенность усложняет их обнаружение и сбитие. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости .

"Ракеты Оникс в Сил обороны Украины пока нет возможности сбивать. Это ракеты наземного базирования, которые противник применяет по прибрежной зоне уже не в первый раз", - отметил спикер ВС ВСУ.

По его словам, эта ракета предназначена, прежде всего, для уничтожения плавсредств.

"Летит она на скорости свыше 3000 км в час. При заходе на цель ракета может лететь на высоте 10-15 м над водой, чтобы уничтожить корабль, и соответственно это усложняет ее обнаружение и сбитие", - объяснил он.

Игнат подчеркнул, что "с такими ракетами тяжело бороться, именно поэтому это усложняет работу ПВО".

"Но влиять на их работу можно, в конце концов, теми же средствами радиоэлектронной борьбы. Не все эти ракеты долетают до цели, но часть долетает", - добавил спикер Воздушных сил.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, почему силы ПВО не сбивают дроны и ракеты врага подальше от городов

2023-07-17 12:28

Новым начальником Одесского ТЦК Валерий Залужный назначил боевого офицера и экс-комбрига

2023-07-04 14:32

Уничтожена 41 крылатая ракета и 2 дрона, - Залужный

2023-06-24 12:30

Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат

2023-06-15 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Почему тяжело уничтожать ракеты, которыми враг сегодня атаковал Одессу

2023-07-20 12:30

В оперативному командуванні Південь прокоментували нічну атаку по Одещині та Миколаївщині

2023-07-20 11:34

Для впервые принятых на военную службу по контракту, установили испытательный срок

2023-07-20 09:31

Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2А4

2023-07-20 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Почему тяжело уничтожать ракеты, которыми враг сегодня атаковал Одессу 2023-07-20 12:30
В оперативному командуванні Південь прокоментували нічну атаку по Одещині та Миколаївщині 2023-07-20 11:34
Для впервые принятых на военную службу по контракту, установили испытательный срок 2023-07-20 09:31
Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2А4 2023-07-20 08:26