ВОЙНА В Украине Армия Украины уже создала все условия для освобождения Бахмута, — Александр Сырский

2023-07-21 09:35

Все условия для отвоевания Бахмута созданы. Особенности этих условий заключаются в том, что его освобождение можно будет достичь со значительно меньшими потерями, чем потребовалось захватчикам для захвата города. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Украинской службе BBC.



Он добавил, что Бахмут имеет стратегическое значение, поскольку является центром сосредоточения основных направлений и дорог. Через город идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска.



"Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать, по меньшей мере, на трех таких операционных направлениях", - пояснил военный.



По его словам, вокруг города сосредоточены разного рода господствующие высоты. Они позволяют контролировать большую часть местности в окрестностях на подступах к городу. Таким образом, это повышает его роль в качестве плацдарма для последующих наступательных действий.



"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", - добавил Сырский.



По его мнению, то, что ЧВК Вагнер полностью "залез" в Бахмут, является ошибкой, так как понеся бешеные потери, группировка фактически потеряла свою боеспособность.