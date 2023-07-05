ВОЙНА В Украине Командующий Сухопутными войсками Украины заявил, что ВСУ смогут освободить Бахмут

2023-07-05 13:34

Вооруженные силы Украины пока задействовали весь свой потенциал для контрнаступления. Однако последний идет по предопределенному плану.

Об этом заявили командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Сил обороны Украины генерал Александр Тарнавский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Сырский отметил, что "пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены". Он также ответил утвердительно на вопрос, смогут ли ВСУ вернуть Бахмут.

В свою очередь Тарнавский отметил, что ситуация "стабильная".

"Главное, что мы еще не задействовали весь наш потенциал", - подчеркнул военный.

Сырский также ответил на вопросы интервьюера о потерях.

"Враг несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по числу погибших военнослужащих", - рассказал он.

По словам Тарнавского, украинские войска на юге сталкиваются с "огромными минными полями".

"Это ожесточенное противостояние с врагом, использующим минные поля, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят воздушные и ракетные удары. Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Для них это является приоритетом", - рассказал он.

Тарнавский также исключил возможность применения Россией ядерного оружия.

"Конечно, мы должны учитывать тот факт, что ядерное оружие уже находится или будет размещено в Беларуси. Поэтому должны учитывать это при составлении наших будущих планов и прогнозов. Но меня это совсем не пугает", - отметил военный.

Напомним, что, по информации Генштаба, украинские войска сдерживают атаки российских агрессоров на пяти направлениях и продвинулись вперед под Бахмутом и на двух направлениях на юге.