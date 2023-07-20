ВОЙНА В Украине Президент Украины отреагировал на подлые ракетные удары по южным областям

2023-07-20 14:29

Рашисты продолжают атаковать мирные города Украины, но воля нашего народа к победе и поддержке друг друга сильнее любых вражеских ракет. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Facebook в четверг, 20 июля.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", - заявил он.

Зеленский поблагодарил "всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо".

"Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам... всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора! Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни!" - добавил президент.

Он заверил, что все вместе мы пройдем это страшное время и выстоим против ударов российского зла.

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Офис Омбудсмена раскрыл жестокую правду о похищенных оккупантами украинских детях 2023-07-20 15:37