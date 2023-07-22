ВОЙНА В Украине Арест Гиркина доказал смещение баланса сил между группировками кремля – ISW

2023-07-22 12:30

Арест Игоря Гиркина (Стрелкова) 21 июля может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками. Как говорится в новом отчете Института изучения войны, возможно, имеют место попытки испортить репутацию Федеральной службы безопасности России (ФСБ), в которой служил Гиркин.

Аналитики напоминают, что Следственный комитет России арестовал Гиркина 21 июля, он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке. Некоторые источники предположили, что спровоцировать арест могли жалобы Вагнера на Гиркина. Один из источников утверждал, что арест связан с преследованием со стороны российских властей российских "патриотов", считающихся нелояльными Путину.

В то же время, как отмечает ISW со ссылкой на российские инсайдерские источники, арест Гиркина очевидно является частью усилий Администрации президента России по подавлению избранных высокопоставленных российских ультранационалистов после мятежа ЧВК "Вагнер". Российский источник, связанный с российскими спецслужбами, обнародовал документ, в котором Администрация президента России якобы приказала российским властям "принять репрессивные меры против тех, кто безумен, включая Стрелкова-Гиркина". Документ также нацелен на нескольких известных пропагандистов, включая Маргариту Симоньян, известных блоггеров, депутатов Госдумы России с широким присутствием в Интернете и Пригожина.

Также, по мнению аналитиков, арест Гиркина указывает на то, что неизвестные российские чиновники могут преследовать известных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле.

ISW постоянно оценивает, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного силовика - возможно, из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, - который продвигал свои интересы, используя Гиркина в качестве канала для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу.

Российские власти арестовали 14 июля бывшего офицера ФСБ полковника Михаила Полякова, который, как сообщается, руководил несколькими популярными инсайдерскими каналами Telegram, которые спекулировали на внутренней динамике Кремля и Минобороны России между различными фракциями. Один военкор заметил, что внимание СМИ к аресту Полякова говорит о том, что некая неназванная фигура пытается испортить репутацию ФСБ.

"Восстание Вагнера, вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе покровителя Гиркина, благосклонности Путина и, следовательно, части их власти. Хотя конкретные связи Гиркина остаются неизвестными, недавние репрессии против ультранационалистических деятелей в связи с российскими службами безопасности, вероятно, являются публичным проявлением значительных изменений в силовой политике Кремля", - подытоживают аналитики ISW.

Арест Гиркина - что известно

Гиркина задержали утром 21 июля, в его московской квартире. Сообщалось, что его арестовали по статье об экстремизме в интернете. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Известно, что террорист неоднократно критиковал и российского президента Владимира Путина, и военное руководство России за некомпетентность.

Арест Гиркина стал продолжением массовых чисток среди российского военного руководства, набирающих обороты в последнее время.