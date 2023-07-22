ВОЙНА В Украине ISW проанализировал, для чего кремль манипулирует "зерновым соглашением"

2023-07-22 14:30

Россия в очередной раз хочет подорвать западную поддержку Украины, для этого манипулирует "зерновым соглашением" и наносит удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В обзоре отмечают, что Кремль, похоже, пытается смягчить заявление Министерства обороны России от 19 июля о рассмотрении гражданских судов в Черном море как военных целей.

По мнению экспертов, Россия маневрирует, чтобы сохранить возможность модифицировать действующее соглашение, а не вести переговоры о совершенно новом, поскольку она стремится получить значительные уступки от Запада.

Также российский МИД, вероятно, пытается доказать, что Россия все еще является де-юре участником, несмотря на ее выход из зернового соглашения, чтобы оставить открытым канал для России, чтобы пересмотреть зерновое соглашение на более выгодных для нее условиях, вместо того, чтобы заключать совершенно новое.

Эксперты напоминают, что Путин выдвинул ряд требований по возвращению России к соглашению 19 июля, в частности, снятие санкций на поставки российского зерна и удобрений и восстановление подключения российских банков, обслуживающих поставки продовольствия, к SWIFT.

Специалисты заключают: усиление ударов российских военных по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также угрозы морской эскалации в Черном море, вероятно, имеют целью, среди прочего, оказать давление на Запад, чтобы он согласился с этими требованиями.

В обзоре подчеркивается, что Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике, направленной на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки, и часто одни чиновники продвигают эту риторику, тогда как другие имитируют желание участвовать в переговорах.

Отмечается и то, что Путин продолжал прилагать усилия, чтобы посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и НАТО, вероятно, с целью поддержать усилия Кремля по Черноморской зерновой инициативе и подорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада.

В отчете указывают, что арест террориста и критика властей РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) 21 июля может быть публичным проявлением изменения баланса сил между кремлевскими фракциями, возможно, в ущерб Федеральной службе безопасности России (ФСБ), в которой Гиркин служил.

Российские инсайдерские источники утверждают, что арест Гиркина является частью усилий Кремля, направленных на расправу над отдельными известными лицами после вооруженного мятежа основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина 24 июня.

Кроме того, российские власти также возбудили уголовное дело против соратника Гиркина, бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России.

Аналитики отмечают: мятеж "Вагнера", вероятно, изменил баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых лиц - включая Гиркина - благосклонности Путина, а следовательно, и части их власти.

Относительно контрнаступления специалисты указывают на то, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 21 июля и достигли успехов на некоторых направлениях.